30.05.2024 13:05 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов: До опалювального сезону готуємося майже цілодобово
У Харкові практично в цілодобовому режимі працюють над підготовкою до опалювального сезону.
Ігор Терехов: До опалювального сезону готуємося майже цілодобово
Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
.
Мер нагадав
, що внаслідок масованих ударів, яких ворог завдав у березні, Харків залишився без власної генерації електроенергії.
«Ми не можемо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, бо від цього залежить надання всіх інших комунальних послуг. Ситуація дуже серйозна, тому інвестиції в енергетичну галузь потрібні вже зараз», - наголосив Ігор Терехов.
За його словами, закупівля необхідного обладнання проводитиметься коштом міського бюджету та субвенції держави. Крім того, Харків найближчим часом підпише угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання місту на підготовку до зими 25 млн євро.
«Ми працюємо практично цілодобово, адже нам потрібно заново перезапустити всі системи енерго-, водо- та теплопостачання. І на все це ми маємо лише кілька місяців», - зазначив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові відновлюють
будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости