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30.05.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: До опалювального сезону готуємося майже цілодобово

У Харкові практично в цілодобовому режимі працюють над підготовкою до опалювального сезону.


Ігор Терехов: До опалювального сезону готуємося майже цілодобово
Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Мер нагадав, що внаслідок масованих ударів, яких ворог завдав у березні, Харків залишився без власної генерації електроенергії.
 
«Ми не можемо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, бо від цього залежить надання всіх інших комунальних послуг. Ситуація дуже серйозна, тому інвестиції в енергетичну галузь потрібні вже зараз», - наголосив Ігор Терехов.
 
За його словами, закупівля необхідного обладнання проводитиметься коштом міського бюджету та субвенції держави. Крім того, Харків найближчим часом підпише угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання місту на підготовку до зими 25 млн євро.
 
«Ми працюємо практично цілодобово, адже нам потрібно заново перезапустити всі системи енерго-, водо- та теплопостачання. І на все це ми маємо лише кілька місяців», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
 
Тэги:  жкг, харків
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