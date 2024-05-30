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30.05.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів (фото)

У житловому будинку на проспекті Героїв Харкова тривають аварійно-відновлювальні роботи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Він був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок ворожого обстрілу. 
 
Як розповів директор Департаменту з благоустрою, відновлення та реконструкції Костянтин Лиска, фахівці вже відновили там зовнішню стіну, міжповерхові перекриття та встановили пластикові вікна. 
 
 
Крім того, вибухом було пошкоджене ліфтове обладнання та кабіна підйомника. Спеціалісти встановили новий ліфт.
 
 
До середини червня там планують відновити покрівлю. Після цього почнуться роботи з відновлення фасаду та вхідноі групи.
 
 
Також у Холодногірському районі спеціалісти підрядної організації ремонтують під’їзди та покрівлі житлового будинку на пр. Слави, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники продовжують відновлювальні роботи на колекторі у Новобаварському районі Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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