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30.05.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині пожежники врятували песика з палаючого будинку

30 травня о 7:52 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Червона Поляна Красноградського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця виклику виїхали рятувальники 65-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони виявили, що вогонь майже повністю охопив будинок. 
 
Потрапивши всередину вогнеборці знайшли маленького песика, який чекав на допомогу. Його негайно винесли на свіже повітря та передали господарям. 3 осіб постраждали, вони отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились. 
 
 
Площа пожежі склала 100 кв.м. Вогонь локалізували о 08:45 та об 11:30 повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині гасять 15 лісових пожеж.
 
Тэги:  події, харків
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