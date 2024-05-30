30.05.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині пожежники врятували песика з палаючого будинку

30 травня о 7:52 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Червона Поляна Красноградського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику виїхали рятувальники 65-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони виявили, що вогонь майже повністю охопив будинок.

Потрапивши всередину вогнеборці знайшли маленького песика, який чекав на допомогу. Його негайно винесли на свіже повітря та передали господарям. 3 осіб постраждали, вони отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились.

Площа пожежі склала 100 кв.м. Вогонь локалізували о 08:45 та об 11:30 повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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