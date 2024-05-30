30.05.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків - це форпост України!

Місто Харків, незважаючи на щоденний терор з боку рф, залишається символом і форпостом України.



Ігор Терехов: Харків - це форпост України!



Про це міський голова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю Службі новин ООН, передає РЕДПОСТ.

«Немає слів, щоб описати те горе, яке несуть нам росіяни. Це справжній тероризм. Важливо, щоб увесь світ знав, що сьогодні відбувається в Харкові. Нам потрібна підтримка не лише словами, а й діями», - наголосив мер.

Ігор Терехов розповів, що завдяки міжнародним фондам чимало містян отримують допомогу. Її потребують не лише харків’яни, чиї будинки були пошкоджені чи зруйновані обстрілами, а й мешканці прикордонних територій, які були змушені евакуюватися.

«З початку війни в Харкові було зруйновано приблизно 9 тис. будівель, переважно житлових. Пошкоджено 110 дитсадків, 130 шкіл (це близько половини навчальних закладів), 88 медичних установ. Руйнування в нашому місті колосальні. Харкову необхідний захист, щоб люди могли почуватися в безпеці», - підкреслив міський голова.

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