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30.05.2024  14:55   

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область

Ворог здійснював обстріли з FPV-дронів та КАБів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Приблизно о 08:00 окупант обстріляв з FPV-дронів с. Івашки Золочівської громади. Через це пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.
 
О 10:00, за попередньою інформацією, внаслідок влучання двох КАБів по с. Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.
 
Окрім того, приблизно о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. На щастя, без постраждалих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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