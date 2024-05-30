30.05.2024 14:55

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область

Ворог здійснював обстріли з FPV-дронів та КАБів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Приблизно о 08:00 окупант обстріляв з FPV-дронів с. Івашки Золочівської громади. Через це пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.

О 10:00, за попередньою інформацією, внаслідок влучання двох КАБів по с. Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.

Окрім того, приблизно о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. На щастя, без постраждалих.

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