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30.05.2024  15:17   Рита Парфенова

Насліки ракетного удару в передмісті Харкова показали в прокуратурі (фото)

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Малоданилівську ОТГ, завдавши масованих ракетних ударів, що призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За інформацією слідства, близько 2:25 ночі російські війська завдали удари по Малоданилівській громаді, зокрема по житловому масиву та об'єктах цивільної інфраструктури.
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
У результаті були пошкоджені господарські будівлі, гуртожитки та житлові будинки, а дитячо-юнацька кінно-спортивна школа була повністю зруйнована. Також у громаді виникла пожежа.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
За попередніми даними, для атаки було використано п'ять ракет типу С-300, випущених з бєлгородської області рф.
 
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області під процесуальним керівництвом розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
Прокурори та слідчі поліції докладають усіх зусиль для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри ліквідації пожежі у Малій Данилівці.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Малій Данілівці
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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