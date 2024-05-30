30.05.2024 15:17 Рита Парфенова

Насліки ракетного удару в передмісті Харкова показали в прокуратурі (фото)

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Малоданилівську ОТГ, завдавши масованих ракетних ударів, що призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією слідства, близько 2:25 ночі російські війська завдали удари по Малоданилівській громаді, зокрема по житловому масиву та об'єктах цивільної інфраструктури.

У результаті були пошкоджені господарські будівлі, гуртожитки та житлові будинки, а дитячо-юнацька кінно-спортивна школа була повністю зруйнована. Також у громаді виникла пожежа.

За попередніми даними, для атаки було використано п'ять ракет типу С-300, випущених з бєлгородської області рф.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області під процесуальним керівництвом розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції докладають усіх зусиль для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

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