30.05.2024 15:30 Рита Парфенова

Наглядав за затриманими в російському ізоляторі на окупованій Харківщині: СБУ розшукала колаборанта

Співробітники Служби безпеки викрили на деокупованій території Харківської області ще одного колаборанта, який допомагав російським загарбникам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 45-річний мешканець м. Ізюм Харківської області.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у новоствореному правоохоронному органі. Там чоловіка призначили на посаду чергового поліцейського ізолятору тимчасового тримання у так званому відділі поліції у місті Ізюм.

З липня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків: цілодобовий нагляд за затриманими особами, постійний контроль за ними у камерах, огляд утримуваних осіб, їх речей та приміщень камер ізолятору, супроводження осіб на прогулянки та для проведення слідчих дій, а також стеження за підтриманням порядку у камерах ізолятору.

Серед затриманих часто виявлялися патріотично налаштовані місцеві мешканці, які не підтримували окупаційний режим.

За роботу на окупантів зловмисник отримував заробітну плату в російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу росіянина, який катував місцевих жителів на Харківщині.