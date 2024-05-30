30.05.2024 16:13 Рита Парфенова

У фіналі KharkivMusicFest-2024 виступить Дитячий симфонічний оркестр

31 травня відбудеться заключний концерт фестивалю KharkivMusicFest-2024, який відзначиться виступом єдиного на Сході України Дитячого симфонічного оркестру.

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, програма закриття включатиме найемоційніші твори фестивалю, виконані під керівництвом Віталія Алексейонка, володаря Першої премії Міжнародного конкурсу диригентів імені Артуро Тосканіні (Італія) та артдиректора фестивалю. Соліровати у концерті будуть учні Харківського державного музичного ліцею Віра Бондаренко і Кирило Тарановський (фортепіано).

За словами Юлії Ніколаєвської, програмної директорки фестивалю, першу частину концерту складатимуть твори В. А. Моцарта: «Маленька нічна серенада» (1 частина) та «Концерт для фортепіано з оркестром №12». Ці твори відомі своєю світлою та ніжною музикою, що уособлює геній Моцарта.

У другій частині концерту прозвучить твір Михайла Вербицького, автора гімну України, відомого громадського діяча та хорового диригента. Його «Українська сюїта» для оркестру демонструє талановите вплетення народних мотивів у симфонічну музику. Також буде виконана «Українська сюїта» Коула Портера, яка надасть ще один погляд на українські традиції.

Фестиваль завершиться виконанням твору Юрія Шевченка «Ми є!», який містить інтонації гімну України, що проникають у серце кожного українця.

В умовах харківського сьогодення було прийнято рішення обрати твори тільки зі складом струнних інструментів. «Ідея полягала в тому, що якщо хтось із дітей не зможе прийти на репетиції або будуть змушені виїхати, то в такому складі все одно можна продовжувати репетиції, навіть якщо залишаться 4-5 дітей. Бо важливо надати можливість взяти участь у концерті всім дітям, хто хоче і може, – розповів Віталій Алексейонок, артдиректор фестивалю та диригент концерту.

Організатори обіцяють зруйнувати бар'єр між публікою та виконавцями, дозволивши юним музикантам представитися і розповісти про себе. Це стане особливим меседжем про те, що саме освічені, цілеспрямовані та патріотичні діти є майбутнім нашої країни.

Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest існує з 2019 року. До війни у ньому грало близько 60 осіб з різних музичних навчальних закладів Харкова. Мета створення оркестру – об'єднати талановитих дітей та підлітків у віці 10-17 років і дати їм можливість музикувати разом, знайомитися з шедеврами класичної музики, виступати на кращих концертних майданчиках міста, а пізніше – інших міст та країн.

Концерт відкритий для всіх бажаючих, але потребує попередньої реєстрації. Інформація про реєстрацію та новини фестивалю доступна на сторінці KharkivMusicFest у Facebook.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 13 квітня по 1 червня у Харкові проходить щорічний фестиваль KharkivMusicFest. Програма фестивалю складається з виступів всесвітньо відомих зірок класичної музики, камерних концертів, концерту стипендіатів Фонду громади Харкова «Толока», арт-терапевтичних заходів, концертів для дітей з особливими потребами, а також оперної прем'єри.