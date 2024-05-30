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30.05.2024  16:53   Рита Парфенова

У Харкові відновили пошкоджені ракетним ударом комунікації

Бригади «Харківводоканалу» оперативно відновили водопостачання в будинку на вулиці Енергетичній у Слобідському районі після ракетної атаки.

КП Харківводоканал
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, внаслідок обстрілу було пошкоджено систему холодного водопостачання, що призвело до течії у трубопроводі.
 
"Як тільки з'явилася можливість, нічна аварійна бригада перекрила водопостачання, оцінила характер пошкодження та розпочала ремонтні роботи. У стислий термін замінили постраждалу ділянку трубопроводу, і подачу води в будинку було повністю відновлено," - зазначив Валерій Харлан.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.
Тэги:  вода, харків
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