Про стан бойових дій у Харківській області на 30 травня

Про стан бойових дій на території Харківської області повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку ворог здійснив уже 10 ударів керованими авіабомбами. Два з них, випущені з району міста Короче Бєлгородської області РФ, влучили в український населений пункт Юрченкове.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку українські сили відбили атаку загарбників біля Синьківки. Водночас триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Від початку доби росіяни здійснили п’ять штурмових дій. По позиціях українських військ біля Сергіївки ворог завдав авіаудару, використавши шість некерованих ракет.

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