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30.05.2024  17:27   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 30 травня

Обстановка на Харківському та Куп'янському напрямках

війна в україні
 
Про стан бойових дій на території Харківської області повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку ворог здійснив уже 10 ударів керованими авіабомбами. Два з них, випущені з району міста Короче Бєлгородської області РФ, влучили в український населений пункт Юрченкове.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку українські сили відбили атаку загарбників біля Синьківки. Водночас триває бойове зіткнення в районі населеного пункту М’ясожарівка. Від початку доби росіяни здійснили п’ять штурмових дій. По позиціях українських військ біля Сергіївки ворог завдав авіаудару, використавши шість некерованих ракет.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетний удар по Харкову.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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