На Харківщині окупанти нанесли авіаудар по Руській Лозовій

Військові рф скинули керовані авіабомби на село Руська Лозова вдень 30 травня
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка, російські терористи вдарили КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій.
Внаслідок удару поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці.
Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних будинки.
У пресслужбі ХОВА повідомили, що внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району загинув місцевий житель, 56-річний чоловік. Крім того, було пошкоджено приватний будинок.
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