30.05.2024 20:44 Рита Парфенова

Три людини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини

Постраждали три людини: поліція документує наслідки обстрілу Чугуївського району та Дергачівської громади Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Обстріли в Юрченковому

Мешканець села Юрченкове повертався додому з пункту видачі гуманітарної допомоги, коли потрапив під обстріл. Його з тяжкими травмами було госпіталізовано до лікарні.

Обстріл Чугуївського району

30 травня близько 11:00 російські війська обстріляли село у Чугуївському районі, ймовірно використавши фугасну авіабомбу (ФАБ). Внаслідок обстрілу зруйновано будівлі двох продуктових магазинів та пошкоджено кілька житлових будинків. 78-річний чоловік, який у той час проходив повз магазин, отримав тяжкі поранення.

Обстріл Руської Лозової

Близько 16:00 відбувся обстріл села Руська Лозова в Дергачівській громаді. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, зафіксовані влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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