У Харкові судитимуть чоловіка, який готувався хлібом-сіллю зустрічати російську армію

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з матеріалами дізнання, 21 лютого 2024 року обвинувачений знаходився біля магазину у Харкові. Там він вступив у розмову з двома жінками та вирішив поділитися своїми проросійськими поглядами.

Чоловік заявив: "Я буду встречать русскую армию в Харькове с хлебом и солью". Крім того, він висловив підтримку діям президента рф і зазначив, що лише завдяки йому життя в Україні може покращитися.

Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт проти 65-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За публічні проросійські висловлювання чоловік відповідатиме в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.