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02.06.2024  10:25   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині вирують пожежі

Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3900 га.

лісова пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати 4 з цих пожеж на загальній площі понад 2250 га. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.

Залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, 2 піротехнічних та 1 медичний розрахунок. Також 10 одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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