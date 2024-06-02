02.06.2024 10:25 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині вирують пожежі

Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3900 га.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати 4 з цих пожеж на загальній площі понад 2250 га. Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.

Залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, 2 піротехнічних та 1 медичний розрахунок. Також 10 одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.