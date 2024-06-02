    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок обстрілів окупантів
02.06.2024  08:46   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили вісім пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах. Усі пожежі виникли в природних екосистемах, зокрема, дві з них – у лісових масивах.

Протягом доби з 1 по 2 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:

  • 44 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 – на допомогу населенню;
  • 2 – на чергування;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11493 особи, з них 879 дітей та 262 маломобільні особи.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждало.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів на Харківщині вирують пожежі 31.05 Надзвичайні події Масштабні лісові пожежі після обстрілів вирують на Харківщині 31.05 Надзвичайні події Бійці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому ракетою будинку Харкова (відео, фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 