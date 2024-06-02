02.06.2024 08:46 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили вісім пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах. Усі пожежі виникли в природних екосистемах, зокрема, дві з них – у лісових масивах.

Протягом доби з 1 по 2 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:

44 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11493 особи, з них 879 дітей та 262 маломобільні особи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждало.