02.06.2024 08:17 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 2 травня

Українськи захисники діють професійно та злагоджено, завдаючи російській так званій армії максимальних втрат.

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Обстановка залишається складною через постійні авіаудари та обстріли з території Білгородської області. На землі ворожі сили не досягають успіху. Завдяки ефективним оборонним діям українських військових, просування окупантів зупинено, ситуація перебуває під контролем, а російська армія несе втрати.

Куп’янський напрямок

У районі Дружелюбівки тривають важкі бої. Ворог неодноразово намагався прорвати наші позиції за допомогою чергових «м’ясних» атак. З самого початку бойових дій у березні минулого року, терористи активно використовують авіацію та ракетні удари. Однак, наші Сили оборони успішно утримують позиції та завдають ворогу значних втрат, не дозволяючи йому досягти успіху.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 13:20 російські військові завдали авіаудар по с. Чайківка Харківського району.