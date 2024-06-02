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02.06.2024  08:17   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 2 травня

Українськи захисники діють професійно та злагоджено, завдаючи російській так званій армії максимальних втрат.

війна в україні

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Обстановка залишається складною через постійні авіаудари та обстріли з території Білгородської області. На землі ворожі сили не досягають успіху. Завдяки ефективним оборонним діям українських військових, просування окупантів зупинено, ситуація перебуває під контролем, а російська армія несе втрати.

Куп’янський напрямок

У районі Дружелюбівки тривають важкі бої. Ворог неодноразово намагався прорвати наші позиції за допомогою чергових «м’ясних» атак. З самого початку бойових дій у березні минулого року, терористи активно використовують авіацію та ракетні удари. Однак, наші Сили оборони успішно утримують позиції та завдають ворогу значних втрат, не дозволяючи йому досягти успіху.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 13:20 російські військові завдали авіаудар по с. Чайківка Харківського району.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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