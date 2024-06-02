Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Дві жінки отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області ротягом доби 1 травня 2024 року
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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждало.
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