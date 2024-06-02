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02.06.2024  09:26   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Дві жінки отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області ротягом доби 1 травня 2024 року


Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зафіксовані руйнайції:

  • село Петропавлівка, 11:30. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда. Площа пожежі уточнюється.
  • село Богуславка, 12:00. Через обстріл пошкоджено приміщення складу.
  • село Лісне (з напрямку Бєлгорода), 13:16. Обстріл керованою авіабомбою (КАБ).
  • село Чайківка, 13:50. Обстріл керованою авіабомбою (КАБ) пошкодив приватний будинок. Постраждали дві жінки.
  • село Івашки, 20:40. Окупанти обстріляли село артилерією. Пошкоджено три будинки, господарчі споруди та енергомережі.
  • село Перовське, 20:50. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому 30 травня ворожим ракетним ударом п’ятиповерховому будинку в Новобаварському районі Харкова. Там загинуло 7 осіб, фрагмент 8 особи передано працівникам Нацполіції. 26 людей постраждало.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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