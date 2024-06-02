Правоохоронці Харкова встановили особи всіх загиблих у зруйнованій ракетою п'ятиповерхівці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Близько опівночі 30 травня окупанти випустили п’ять ракет по Харкову, всі вони влучили в Новобаварський район. Одна з ракет вразила житлову п’ятиповерхівку, в результаті чого повністю зруйновані три верхні поверхи будинку. Інші ракети влучили у нежитлову будівлю, лісову зону та на територію приватного підприємства.

Всі тіла загиблих знайдено. Серед жертв восьмеро мешканців будинку та охоронець приватного підприємства, який був на робочому місці під час атаки.

Травми отримали 26 мирних жителів, серед них 11-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Також серед постраждалих патрульна поліцейська та співробітник швидкої допомоги.

Пошкоджено понад 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета швидкої допомоги та транспортні засоби громадян.

Аварійно-пошукові роботи на місці події завершені.

За фактом атаки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

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