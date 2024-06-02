02.06.2024 12:46

Як віглядає Одноробівка на Харківщині після чергового обстрілу військових рф

1 червня ввечері село Одноробівка зазнало артилерійського обстрілу від російських окупантів.

Цю інформацію підтвердив Віктор Коваленко, начальник Золочівської селищної військової адміністрації, повідомляє РЕДПОСТ

За його даними, артобстріл стався близько 23:00. Три приватні будинки та господарчі споруди отримали пошкодження.

Наразі в селі відсутнє електропостачання, але на місці працюють фахівці.

На щастя, в результаті обстрілу не було загиблих чи поранених.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року.