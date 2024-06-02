Як віглядає Одноробівка на Харківщині після чергового обстрілу військових рф

1 червня ввечері село Одноробівка зазнало артилерійського обстрілу від російських окупантів.
Цю інформацію підтвердив Віктор Коваленко, начальник Золочівської селищної військової адміністрації, повідомляє РЕДПОСТ
За його даними, артобстріл стався близько 23:00. Три приватні будинки та господарчі споруди отримали пошкодження.
Наразі в селі відсутнє електропостачання, але на місці працюють фахівці.
На щастя, в результаті обстрілу не було загиблих чи поранених.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дві людини отримали травми внаслідок авіаобстрілу Харківської області вранці 2 червня 2024 року.
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