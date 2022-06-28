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28.06.2022  21:35   Дмитрий Колоней

Под Харьковом почти в пяти тысячах домов появился газ

Об этом сообщили в АО «Харьковгаз».

Появился газ в половине домов Дергачевщины. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО «Харьковгаз», специалисты предприятия возобновили газоснабжение в 4,7 тыс. домов Дергачевщины.
 
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА сообщили, что над возобновлением подачи газа специалисты работают без выходных.
 
«Сейчас удалось вернуть энергоресурс в более чем половину домовладений. Работы будут продолжаться до полного запуска газа. Также специалисты локализуют последствия повреждений оккупантом газопроводов в Чугуеве и населенных пунктах Харьковского района», – отметили в Департаменте ЖКХ и ТЭК.
 
 
Тэги:  коммунальщики, газ, харьков, дергачи
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