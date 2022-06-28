28.06.2022 21:35 Дмитрий Колоней

Под Харьковом почти в пяти тысячах домов появился газ

Об этом сообщили в АО «Харьковгаз».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на АО «Харьковгаз», специалисты предприятия возобновили газоснабжение в 4,7 тыс. домов Дергачевщины.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА сообщили, что над возобновлением подачи газа специалисты работают без выходных.

«Сейчас удалось вернуть энергоресурс в более чем половину домовладений. Работы будут продолжаться до полного запуска газа. Также специалисты локализуют последствия повреждений оккупантом газопроводов в Чугуеве и населенных пунктах Харьковского района», – отметили в Департаменте ЖКХ и ТЭК.