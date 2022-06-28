28.06.2022 21:54 Дмитрий Колоней

Бесплатная правовая помощь: как ее получить во время войны

В Министерстве культуры и информационной политики Украины подготовили подборку, куда можно обращаться за помощью лицам, которые в связи с войной пострадали от насилия, в том числе сексуального.



Бесплатная правовая помощь: как ее получить во время войны



Каксообщает РЕДПОСТ , порталы с информацией, как получить бесплатную правовую помощь в условиях военного положения онлайн:

- по Единому контактному номеру системы предоставления бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103. По этому номеру предоставляются консультации и разъяснения по правовым вопросам, дополнительные сведения о предоставлении бесплатной правовой помощи и т.д. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные; номер для звонков из-за границы: +38 (044) 363 10 41 (стоимость звонка из-за границы по тарифам вашего оператора связи);

Для получения бесплатной правовой помощи в условиях военного положения оффлайн необходимо обратиться в бюро правовой помощи местных центров по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.