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28.06.2022  21:54   Дмитрий Колоней

Бесплатная правовая помощь: как ее получить во время войны

В Министерстве культуры и информационной политики Украины подготовили подборку, куда можно обращаться за помощью лицам, которые в связи с войной пострадали от насилия, в том числе сексуального.


Бесплатная правовая помощь: как ее получить во время войны
Каксообщает РЕДПОСТ, порталы с информацией, как получить бесплатную правовую помощь в условиях военного положения онлайн:
 
- по Единому контактному номеру системы предоставления бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103. По этому номеру предоставляются консультации и разъяснения по правовым вопросам, дополнительные сведения о предоставлении бесплатной правовой помощи и т.д. Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные; номер для звонков из-за границы: +38 (044) 363 10 41 (стоимость звонка из-за границы по тарифам вашего оператора связи);
 
Для получения бесплатной правовой помощи в условиях военного положения оффлайн необходимо обратиться в бюро правовой помощи местных центров по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  есплатная правовая помощь, украина
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