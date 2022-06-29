Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 июня

Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН отмечается День тропиков.
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