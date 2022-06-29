29.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 июня

Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

29 июня считается самым тихим днем в году: заканчивается молодое лето, наступает зрелое.

Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.

Если папоротник утром скручивает листья — следующий день будет жарким и солнечным.

Ясный Млечный путь — к хорошей погоде.

На окнах оседает роса — к дождю.

Если вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.