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29.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 29 июня

Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

сад шевченко харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • 29 июня считается самым тихим днем в году: заканчивается молодое лето, наступает зрелое.
  • Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.
  • Если папоротник утром скручивает листья — следующий день будет жарким и солнечным.
  • Ясный Млечный путь — к хорошей погоде.
  • На окнах оседает роса — к дождю.
  • Если вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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