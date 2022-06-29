29.06.2022 14:58

Под Харьковом за день поймали нескольких любителей наркотиков (фото)

Две женщины и мужчина задержаны в пригороде Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, за 28 июня 2022 года стражи порядка Чугуевского райуправления обнаружили трех человек, имевших при себе наркотки.

У 23 и 31-летних женщин, а также 39-летнего мужчины правоохранители изъяли синтетические вещества «соли».

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Полицейские в течение суток разоблачили трех человек в хранении наркотических средств У местных жителей работники Чугуевского районного управления полиции обнаружили психотропные вещества. Не смотря на постоянные обстрелы населенных пунктов, полицейские Харьковщины выполняют свои профессиональные обязанности в полном объеме.

а данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.