    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом за день поймали нескольких любителей наркотиков (фото)
29.06.2022  14:58   

Под Харьковом за день поймали нескольких любителей наркотиков (фото)

Две женщины и мужчина задержаны в пригороде Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, за 28 июня 2022 года стражи порядка Чугуевского райуправления обнаружили трех человек, имевших при себе наркотки.
 
 
У 23 и 31-летних женщин, а также 39-летнего мужчины правоохранители изъяли синтетические вещества  «соли».
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
 
 Полицейские в течение суток разоблачили трех человек в хранении наркотических средств
У местных жителей работники Чугуевского районного управления полиции обнаружили психотропные вещества.
Не смотря на постоянные обстрелы населенных пунктов, полицейские Харьковщины выполняют свои профессиональные обязанности в полном объеме.
 
а данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Расследование  продолжается.
Тэги:  наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия В центре Харькова пойман закладчик с противозаконным грузом (фото) 25.06 Криминал и происшествия Под Харковом мужчина погорел на маке (фото) 23.06 Криминал и происшествия Закладчик не смог сбежать от харьковских патрульных (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 