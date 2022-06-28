28.06.2022 08:58 Рита Парфенова

Один из районов Харькова обстреляли кассетными боеприпасами из Урагана (фото)

В результате обстрела Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 июня.

27 июня в 17:46 спасателям поступило сразу несколько сообщений о взрывах в жилых кварталах Немышлянского района Харькова.

Враг произвел обстрел предварительно из реактивной системы залпового огня "Ураган", использующего запрещенные кассетные боеприпасы.

В результате обстрела по предварительным данным 4 мирных граждан погибли, 20 человек получили ранения. Среди раненых – пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

Спасатели 11-й части ГСЧС вместе с медиками экстренной медицинской помощи оказывали раненым в медицинскую помощь, проводили обследование территории на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Часть одной из ракет от "Урагана" (ракетный двигатель) попал во двор жилого дома в Слободском районе. Саперы и спасатели с помощью тяжелой техники получили остаток ракеты из почвы.

В прокуратуре Харьковскойобласти ссообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Первоочередные следственные действия совершаются сотрудниками отдела полиции №2 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00 27 июня, произошли пожары и разрушения.