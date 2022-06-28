    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Один из районов Харькова обстреляли кассетными боеприпасами из Урагана (фото)
28.06.2022  08:58   Рита Парфенова

Один из районов Харькова обстреляли кассетными боеприпасами из Урагана (фото)

В результате обстрела Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.

Криминал Харьков: обстрел Немышлянского района 27 июня 2022 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 28 июня.

27 июня в 17:46 спасателям поступило сразу несколько сообщений о взрывах в жилых кварталах Немышлянского района Харькова.

Враг произвел обстрел предварительно из реактивной системы залпового огня "Ураган", использующего запрещенные кассетные боеприпасы.

Криминал Харьков: обстрел Немышлянского района 27 июня 2022 года

В результате обстрела по предварительным данным 4 мирных граждан погибли, 20 человек получили ранения. Среди раненых – пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

Криминал Харьков: обстрел Немышлянского района 27 июня 2022 года

Спасатели 11-й части ГСЧС вместе с медиками экстренной медицинской помощи оказывали раненым в медицинскую помощь, проводили обследование территории на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Часть одной из ракет от "Урагана" (ракетный двигатель) попал во двор жилого дома в Слободском районе. Саперы и спасатели с помощью тяжелой техники получили остаток ракеты из почвы.

Криминал Харьков: обстрел Немышлянского района 27 июня 2022 года

В прокуратуре Харьковскойобласти ссообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Первоочередные следственные действия совершаются сотрудниками отдела полиции №2 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Криминал Харьков: обстрел Немышлянского района 27 июня 2022 года

Напомним, в результате очередного массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову около 23:00 27 июня, произошли пожары и разрушения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.06 Власть Запугать харьковчан бомбардировками не удастся, - Игорь Терехов 28.06 Криминал и происшествия Подробности утреннего обстрела Харькова рассказали в ХОВА 28.06 Криминал и происшествия Девять человек погибли во время обстрелов Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 