Мы отстоим все, что делает нас украинцами, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил горожан с Днем Конституции.
Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем Конституции опубликовано на сайте горсовета, передает РЕДПОСТ.
«Уважаемые харьковчане!
Сегодня мы отмечаем День Конституции Украины - один из главных государственных праздников нашей страны. Отмечаем в условиях войны, когда российская федерация вторглась на нашу землю с единственной целью - уничтожить Украину и поработить ее жителей.
В такие дни мы как-то по-новому, с особой гордостью, воспринимаем все атрибуты государственности, которые делают нас единой нацией и самобытным народом, - гимн, герб, флаг и, конечно же, нашу Конституцию.
В мирное время Основной Закон Украины всегда был направлен на то, чтобы государство служило обществу, обеспечивая реализацию прав и свобод граждан. Но случилось так, что теперь самим гражданам пришлось встать на защиту государства, и сейчас все мы фактически сражаемся за то, что записано в нашей Конституции, - за нашу независимость, свободу, право самим принимать решение о своей дальнейшей судьбе. Мы хотим жить в своей стране, по своим законам, руководствуясь собственными представлениями о справедливом мироустройстве и счастливом будущем, а не чужими скрепами - пустыми и лицемерными.
Я искренне верю в то, что в этой войне мы отстоим не просто территорию нашей страны, а и все, что делает нас украинцами. Мы гордимся своим государством! Всё будет Украина! С Днем Конституции!
Харьковский городской голова Игорь Терехов»
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Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
26 лет назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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