28.06.2022 09:22 Рита Парфенова

Мы отстоим все, что делает нас украинцами, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил горожан с Днем Конституции.



city.kharkov.ua

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем Конституции опубликовано на сайте горсовета, передает РЕДПОСТ.

«Уважаемые харьковчане!

Сегодня мы отмечаем День Конституции Украины - один из главных государственных праздников нашей страны. Отмечаем в условиях войны, когда российская федерация вторглась на нашу землю с единственной целью - уничтожить Украину и поработить ее жителей.



В такие дни мы как-то по-новому, с особой гордостью, воспринимаем все атрибуты государственности, которые делают нас единой нацией и самобытным народом, - гимн, герб, флаг и, конечно же, нашу Конституцию.



В мирное время Основной Закон Украины всегда был направлен на то, чтобы государство служило обществу, обеспечивая реализацию прав и свобод граждан. Но случилось так, что теперь самим гражданам пришлось встать на защиту государства, и сейчас все мы фактически сражаемся за то, что записано в нашей Конституции, - за нашу независимость, свободу, право самим принимать решение о своей дальнейшей судьбе. Мы хотим жить в своей стране, по своим законам, руководствуясь собственными представлениями о справедливом мироустройстве и счастливом будущем, а не чужими скрепами - пустыми и лицемерными.



Я искренне верю в то, что в этой войне мы отстоим не просто территорию нашей страны, а и все, что делает нас украинцами. Мы гордимся своим государством! Всё будет Украина! С Днем Конституции!

Харьковский городской голова Игорь Терехов»