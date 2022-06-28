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28.06.2022  09:45   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 28 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-16:00

  • №82, просп. Героев Харькова, 210 (бывший Московский проспект);
  • №46, пер. Победы, 2;
  • №91, ул. Харьковских дивизий, 20;
  • №172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»
Время работы: 9:00-16:00

  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №51, ул. Бакулина, 14;
  • №140, пер. Пискуновский, 4;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №67, ул. Гвардейцев Широнинцев, 30;
  • №71, просп. Тракторостроителей, 86/137;
  • №62, ул. Амосова, 11А;
  • №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  • №9, ул. Роганская, 101А.

Гуманитарная помощь Харьков

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Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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