Харків обстріляли ракетами з іноземним маркуванням(фото)

На місці нічного обстрілу Київського району Харкова знайшли уламки невідомої ракети.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Вночі армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі», – розповів він.
За словами правоохоронця, було пряме влучання в автівку ГАЗ 2131, яка стояло в гаражі. Також постраждали авто та зруйновані чотири пустих гаража навколо. Постраждалих немає.
«На місці знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, фахівці раніше з таким не стикалися», - наголосив Болвінов.
Слідчі працюють на місці, встановлюють усі деталі події.
Нагадаємо, ввечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.
Комментариев: 0
Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
Небо, ясне у Харкові вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: