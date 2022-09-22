22.09.2022 08:48 Рита Парфенова

Харків обстріляли ракетами з іноземним маркуванням(фото)

На місці нічного обстрілу Київського району Харкова знайшли уламки невідомої ракети.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Вночі армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі», – розповів він.

За словами правоохоронця, було пряме влучання в автівку ГАЗ 2131, яка стояло в гаражі. Також постраждали авто та зруйновані чотири пустих гаража навколо. Постраждалих немає.

«На місці знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, фахівці раніше з таким не стикалися», - наголосив Болвінов.

Слідчі працюють на місці, встановлюють усі деталі події.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.