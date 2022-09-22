    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків обстріляли ракетами з іноземним маркуванням(фото)
22.09.2022  08:48   Рита Парфенова

Харків обстріляли ракетами з іноземним маркуванням(фото)

На місці нічного обстрілу Київського району Харкова знайшли уламки невідомої ракети.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Вночі армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі», – розповів він.

Вночі 21 вересня армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі

За словами правоохоронця, було пряме влучання в автівку ГАЗ 2131, яка стояло в гаражі. Також постраждали авто та зруйновані чотири пустих гаража навколо. Постраждалих немає.

Вночі 21 вересня армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі

«На місці знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, фахівці раніше з таким не стикалися», - наголосив Болвінов.

Слідчі працюють на місці, встановлюють усі деталі події.

Вночі 21 вересня армія рф обстріляла Харків - цього разу ракета влучила в гаражі

Нагадаємо, ввечері 21 вересня виникла пожежа після чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події Окупанти вдруге обстріляли гаражі у Харкові (фото) 22.09 Надзвичайні події Після вечірнього обстрілу Харкова гасили пожежу в гаражному кооперативі (фото) 22.09 Надзвичайні події Харків на ранок 22 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 