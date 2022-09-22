Ворог обстрілює звільненні населені пункти Харківщини (відео)

Противник намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів.
Нагадаємо, вночі 21 вересня 2022 року о 01:13 окупаційні війська здійснили обстріл території Запорізької атомної електростанції. В результаті обстрілу пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.
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