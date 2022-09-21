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21.09.2022  17:58   Дмитро Колонєй

Загарбники вночі обстріляли енергоблок ЗАЕС

Про це інформує воєнна розвідка України.

Обстріляли енергоблок ЗАЕС вночі окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, вночі, 21 вересня 2022 року о 01:13, окупаційні війська здійснили обстріл території Запорізької атомної електростанції. В результаті обстрілу пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Як наслідок, відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Це призвело до втрати живлення шостого енергоблоку. Щоб запобігти аварії співробітники станції співробітники станції запустили аварійну систему живлення від двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.
 
О другій ночі персонал станції знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Завдяки цьому дизель-генератори шостого енергоблоку були вимкнені та переведені в режим чергування.
 
Окупанти продовжують погрожувати Європі та всьому світу, вчиняючи акти ядерного тероризму на українських атомних станціях. Ці дії не може зупинити навіть безпосередня присутність інспекторів МАГАТЕ на території ЗАЕС.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, обстрел аэс, укораина
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