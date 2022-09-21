21.09.2022 17:58 Дмитро Колонєй

Загарбники вночі обстріляли енергоблок ЗАЕС

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, вночі, 21 вересня 2022 року о 01:13, окупаційні війська здійснили обстріл території Запорізької атомної електростанції. В результаті обстрілу пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Як наслідок, відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Це призвело до втрати живлення шостого енергоблоку. Щоб запобігти аварії співробітники станції співробітники станції запустили аварійну систему живлення від двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

О другій ночі персонал станції знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Завдяки цьому дизель-генератори шостого енергоблоку були вимкнені та переведені в режим чергування.

Окупанти продовжують погрожувати Європі та всьому світу, вчиняючи акти ядерного тероризму на українських атомних станціях. Ці дії не може зупинити навіть безпосередня присутність інспекторів МАГАТЕ на території ЗАЕС.