21.09.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

У світ вийшла книга з понад 20 000 сторінками

Книжка є скульптурним об'єктом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що на сайті французького видавництва "JBE", з'явилася книга, яка має 21450 сторінок. Наклад книги склав 50 екземплярів, яку можна було купити за 1900 євро. Тираж було розпродано за кілька днів після надходження у продаж.

За словами представника видавця книжки JBE, ONEPIECE це "нечитабельна скульптура, що має подобу книги, яка матеріалізує екосистему онлайн-поширення коміксів".

Художник Ілан Малуш не є автором книги. Він зібрав усі томи бестселера One Piece авторства Ейічіро Оді, які виходили друком щотижня з 1997 року.

У видавництві зазначають, що книга ONEPIECE не порушує авторських прав, оскільки її фізично неможливо прочитати.

Нагадаємо, унікальні історичні пам'ятники мають намір евакуювати у Харківській області.