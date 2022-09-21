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21.09.2022  17:46   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова запобігають наслідкам осінніх злив

Про це інформує КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" Харкова.


Комунальники Харкова запобігають наслідкам осінніх злив
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації", фахівці підприємства ремонтують дощоприймальний колодязь на пр. Тракторобудівників, а на річці Лопань прибирають укоси берегів. 
 
Крім того, вони косять порослі у руслах водовідвідних канав на вул. Власенка та вул. Москалівській.
Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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