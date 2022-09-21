21.09.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Печенізьку дамбу: які наслідки

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Повідомляється, що окупанти здійснили два ракетні удари по Чугуївському району Харківської області. Внаслідок обстрілу на Печенізькій греблі зруйновано верхній шлюз.

Жертв та постраждалих виявлено не було.

«Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки «руського міра». Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!»,- повідомив Кирил Тимошенко.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли чергову катівню