21.09.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли чергову катівню

Окупанти чинили фізичне та психологічне насильство над людьми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що під час окупації міста Куп'янськ Харківської області російські військові зайняли будівлю поліцію, в якій у напівпідвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти здійснювали акти фізичного та психологічного насильства. У камерах, які розраховані на 4 особи, містилося понад 20 осіб.

За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що на всіх не вистачало місць.

«Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає»,- розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.

Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.