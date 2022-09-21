21.09.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова

Вночі 21 вересня окупанти обстріляли місто.



Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова



Про це повідомив Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Харкова вночі 21 вересня.

«Вночі було завдано ударів. Постраждали два житлові будинки. Окрім цього, постраждала залізнична станція, житлові приватні будинки. Щодо багатоповерхових житлових будинків, два будинки постраждали. Було заблоковано десять осіб, які вже евакуйовано. Наші героїчні рятувальники зробили так, що сьогодні ці люди перебувають у безпеці», - повідомив Ігор Терехов.

Окрім цього він зазначив, що на місці обстрілів працюють комунальні служби, разом із працівниками ДСНС розбирають завали та наводять порядок.

У цей же час Ігор Терехов повідомив, що місто готове розселяти людей та надавати підтримку.

"Ми готові розселяти людей, ми маємо можливість перемістити людей. Російський агресор завжди той чи інший житловий район, житлові квартали міста Харкова. Ми маємо можливість перемістити людей у безпечніші райони, виділити кімнати у студентських гуртожитках. Там буде організовано централізовану доставку медикаментів у разі потреби, їжу. Вони будуть більш-менш у нормальних умовах для проживання. Ми зробимо все можливе для того, щоб люди себе там відчували спокійніше і комфортніше», - зазначив Ігор Терехов.