22.09.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Автомобіль наїхав на протитанкову міну: у Харківобленерго розповіли про трагедію

Енергетики разом з саперами займалися оглядом високовольтної лінії електропередачі для організації проведення відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що трагедія сталася 21 вересня у селі Гракове Чугуївського району. Автомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинув начальник Харківського високовольтного РЕМ Андрій Власенков, який знаходився за кермом автомобілю.

«За збігом обставин, головний інженер підрозділу та рятувальник в останній момент вийшли з машини, і це врятувало їм життя. З отриманими пораненнями постраждалих доставили до лікарні.

Колеги загиблого кажуть, що Андрій Власенков з перших днів війни особисто виїжджав на місця проведення ремонтних робіт. Власним прикладом він підтримував підлеглих, яким доводилося відновлювати пошкоджені електричні мережі під постійними ворожими обстрілами. Недаремно візитівкою Харківського високовольтного РЕМ став шеврон з гаслом “Дуже стійкі хлопці”.

На жаль, ціна, яку під час війни доводиться платити за стале електропостачання, виявляється надто високою. Однак, незважаючи на ризик, щоденно тисячі фахівців обленерго сумлінно виконують свій професійний обов'язок та повертають світло до родин земляків.

Коллектив АТ "Харківобленерго" висловлює співчуття рідним та близьким загиблого колеги»,- розповіли в Харківобленерго.