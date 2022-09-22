Рівень радіації у Харкові на 22 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 21 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
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Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
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