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12.07.2021  15:45   

Оставил дом без связи: копы задержали охотника за цветными металлами

Злоумышленник своими действиями оставил без телефонной связи жилой дом.

В Харькове задержали охотника за "цветметом" В Харькове задержали охотника за "цветметом"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Харьковской области. По словам правоохранителей, во время ночного патрулирования Шевченковского района, сотрудники патрульной полиции заметили открытой дверь в подвальное помещение жилого дома. Им показалось это подозрительным, поэтому они решили проверить помещения.
 
При входе в подвал полицейские обнаружили мужчину, который имел при себе скрутки с телефонными кабелями. Заметив правоохранителей, злоумышленник пустился в бега. Однако патрульные догнали и задержали правонарушителя.
 
Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, на Харьковщине задержали охотника за цветными металлами, который пытался украсть 10 метров телефонного кабеля. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образом хотел улучшить свое материальное положение.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, полиция
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