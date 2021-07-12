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12.07.2021  15:09   

Под Харьковом ночью нашли девочку: копы вернули домой подростка

Под Харьковом увлекшаяся прогулкой девочка вернулась домой в компании полиции.

Как сообщает РЕДПОСТ, 10 июля 2021 года в 01:55 в Изюмское райуправление полиции обратилась жительница Изюма, сообщившая что ее 13-летняя дочь ушла гулять в центральный парк и в определенное время не вернулась. При этом на телефонные звонки ребенок не отвечает. 
 
Работники полиции немедленно начали поиски несовершеннолетней. Менее чем за час полицейские нашли девочку, установив, что она ​​гуляла со своими знакомыми. 
 
Полицейские провели беседу с девочкой и ее матерью. Подростка поставили ​​на учетно-профилактический учет в ювенальной превенции Изюмского райуправления в Харьковской области. 
 
Напомним, ранее мы сообщали, что под Харьковом по дороге домой пропал мужчина.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
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