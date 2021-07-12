12.07.2021 15:09
Под Харьковом ночью нашли девочку: копы вернули домой подростка
Под Харьковом увлекшаяся прогулкой девочка вернулась домой в компании полиции.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 10 июля 2021 года в 01:55 в Изюмское райуправление полиции обратилась жительница Изюма, сообщившая что ее 13-летняя дочь ушла гулять в центральный парк и в определенное время не вернулась. При этом на телефонные звонки ребенок не отвечает.
Работники полиции немедленно начали поиски несовершеннолетней. Менее чем за час полицейские нашли девочку, установив, что она гуляла со своими знакомыми.
Полицейские провели беседу с девочкой и ее матерью. Подростка поставили на учетно-профилактический учет в ювенальной превенции Изюмского райуправления в Харьковской области.
Напомним, ранее мы сообщали, что под Харьковом по дороге домой пропал мужчина
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