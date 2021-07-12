12.07.2021 14:16

Лежал головой на рельсах: на Новожаново поезд переехал парня

Подробности трагедии выясняют правоохранители.

Около половины третьего ночи 11 июля дежурный железнодорожной станции Новожаново сообщил в полицию о трупе на рельсах, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Установлено, что пригородный электропоезд направлялся из депо к железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский» и во время движения смертельно травмировал харьковчанина 1996 года рождения, который лежал головой на рельсах по пути следования поезда.



Движение железнодорожного транспорта не ограничивалось.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ранее РЕДПОСТ писал, что в Граково товарный смертельно травмировал мужчину, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.