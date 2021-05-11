Мужчина погиб под поездом

ЧП роизошло на железнодорожной станции Граково в Чугуевском районе.
10 мая в 22.41 товарный поезд № 2319 я"Харьков - Купянск" смертельно травмировал местного жителя - мужчину примерно 40 - 45 лет, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
Задержка движения поезда составила 3 часа 54 минуты.
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