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11.05.2021  11:33   

Мужчина погиб под поездом

ЧП роизошло на железнодорожной станции Граково в Чугуевском районе.

10 мая в 22.41 товарный поезд № 2319 я"Харьков - Купянск" смертельно травмировал местного жителя - мужчину примерно 40 - 45 лет, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Задержка движения поезда составила 3 часа 54 минуты.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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