Главная Новости Харькова ЖКХ Перед ХНАТОБом моют фонтаны
12.07.2021  13:31   

Перед ХНАТОБом моют фонтаны

Из-за аномальной жары сотрудникам «Харьковзеленстрой» приходится чаще мыть фонтаны.


// РЕДПОСТ

В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» чистят фонтаны, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сейчас фонтаны в Харькове моются циклично, раз в неделю. Регулярность проведения таких профилактических работ вынужденная, потому что в городе стоит аномальная жара.

За один день бригада рабочих успевает помыть два фонтана. Процесс простой. Сливается вся вода из чаши, затем поверхность обрабатывается антибактериальными средствами, отмывается налёт от цветения воды. И фонтан вновь наполняется.

Сотрудники предприятия просят харьковчан вести себя культурно с фонтанами. Не купаться в них, так как при таких «заплывах» они могут повредить оборудование, да и сами травмироваться об него. Не выбрасывать мусор и не выливать в чашу моющие средства. Давайте просто наслаждаться красотой игры водных струй, говорят в "Харьковзеленстрой".

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове вновь начали хулиганить, купаясь в фонтанах.

Фотогалерея

Тэги:  фонтан, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 ЖКХ Фонтан возле Дворца спорта в Харькове готовят к открытию (фото)   28.06 Общество Жара в Харькове (ФОТО)   16.06 Культура и Туризм В саду Шевченко зацвели лотосы (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 