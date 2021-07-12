12.07.2021 13:31

Перед ХНАТОБом моют фонтаны

Из-за аномальной жары сотрудникам «Харьковзеленстрой» приходится чаще мыть фонтаны.



// РЕДПОСТ

В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» чистят фонтаны, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сейчас фонтаны в Харькове моются циклично, раз в неделю. Регулярность проведения таких профилактических работ вынужденная, потому что в городе стоит аномальная жара.

За один день бригада рабочих успевает помыть два фонтана. Процесс простой. Сливается вся вода из чаши, затем поверхность обрабатывается антибактериальными средствами, отмывается налёт от цветения воды. И фонтан вновь наполняется.

Сотрудники предприятия просят харьковчан вести себя культурно с фонтанами. Не купаться в них, так как при таких «заплывах» они могут повредить оборудование, да и сами травмироваться об него. Не выбрасывать мусор и не выливать в чашу моющие средства. Давайте просто наслаждаться красотой игры водных струй, говорят в "Харьковзеленстрой".

Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове вновь начали хулиганить, купаясь в фонтанах.

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