Перед ХНАТОБом моют фонтаны

Из-за аномальной жары сотрудникам «Харьковзеленстрой» приходится чаще мыть фонтаны.
В Харькове сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» чистят фонтаны, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Сейчас фонтаны в Харькове моются циклично, раз в неделю. Регулярность проведения таких профилактических работ вынужденная, потому что в городе стоит аномальная жара.
За один день бригада рабочих успевает помыть два фонтана. Процесс простой. Сливается вся вода из чаши, затем поверхность обрабатывается антибактериальными средствами, отмывается налёт от цветения воды. И фонтан вновь наполняется.
Сотрудники предприятия просят харьковчан вести себя культурно с фонтанами. Не купаться в них, так как при таких «заплывах» они могут повредить оборудование, да и сами травмироваться об него. Не выбрасывать мусор и не выливать в чашу моющие средства. Давайте просто наслаждаться красотой игры водных струй, говорят в "Харьковзеленстрой".
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове вновь начали хулиганить, купаясь в фонтанах.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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