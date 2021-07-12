12.07.2021 13:21

Агропиратство на Харьковщине: задержана группа лиц, которая "рейдернула" чужую пшеницу

В настоящее время составлено ходатайство об аресте собранной пшеницы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о хищении урожая в с. Крючки, Изюмского района. Отмечалось, что группа неизвестных с помощью комбайнов одного из агропредприятий осуществляют уборку пшеницы, не принадлежащую им. Своими действиями они вызвали предприятию ущерб в крупном размере.

На место прибыл личный состав отдела полиции во главе с руководством подразделения. Правоохранителями было установлено, что согласно реестру судебных решений на данный момент продолжается рассмотрение административных дел по определению руководителя указанного предприятия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, 20 августа 2019 годаправоохранители задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области.