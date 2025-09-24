24.09.2025 12:17 Рита Парфенова

У Харкові розкрито рейдерське захоплення частки підприємства з іноземними інвестиціями

На Харківщині встановлено факт незаконного заволодіння 46% статутного капіталу підприємства на понад 8,4 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудове розслідування встановило, що харків’янин розробив схему незаконного заволодіння часткою іноземної засновниці у статутному капіталі підприємства. Для цього він використав підроблені документи — довіреності та акти приймання-передачі, що імітували волевиявлення власника.

Зловмисник подав їх державному реєстратору для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, через що незаконно набув право власності на 46,2% частки підприємства. Це завдало законній власниці — іноземній громадянці — збитків на понад 8,4 млн гривень.

Державний реєстратор, який провів ці записи, не мав правових підстав для внесення змін. Наказами Міністерства юстиції України записи були скасовані.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури держреєстратору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Харків’янину інкримінують протиправне заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів (ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснює ДСР Нацполіції України.

