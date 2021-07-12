12.07.2021 16:15

В Харькове планируют разовые выплаты бизнесу, пострадавшему от COVID-19

На ближайшую сессию Харьковского горсовета планируют вынести решение о том, чтобы сделать разовые выплаты частным предпринимателям, которые пострадали от карантинных ограничений.

Всего планируется помочь 26 тысячам харьковским ФЛП и их наемным работникам. Каждый из них получит по 8 тысяч гривен из государственного бюджета. Также городские власти предлагают добавить к этой сумме еще по 2 тысячи из бюджета Харькова.

В связи с этим редакция РЕДПОСТ хотела бы провести небольшой опрос и попросить наших читателей ответить на один вопрос:

Что вы посоветуется нашим депутатам?

Проголосовать “За”. Чем быстрее бизнес станет на ноги, тем больше налогов будет идти в городской бюджет.

Проголосовать “Против”. Они себе еще заработают.

Проголосовать можно по ссылке

Напомним, ранее Харьковский городской совет по инициативе Игоря Терехова поддержал снижение арендных ставок на землю для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на местный бизнес.