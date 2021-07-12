12.07.2021 16:15
В Харькове планируют разовые выплаты бизнесу, пострадавшему от COVID-19
На ближайшую сессию Харьковского горсовета планируют вынести решение о том, чтобы сделать разовые выплаты частным предпринимателям, которые пострадали от карантинных ограничений.
Всего планируется помочь 26 тысячам харьковским ФЛП и их наемным работникам. Каждый из них получит по 8 тысяч гривен из государственного бюджета. Также городские власти предлагают добавить к этой сумме еще по 2 тысячи из бюджета Харькова.
В связи с этим редакция РЕДПОСТ
хотела бы провести небольшой опрос и попросить наших читателей ответить на один вопрос:
Что вы посоветуется нашим депутатам?
-
Проголосовать “За”. Чем быстрее бизнес станет на ноги, тем больше налогов будет идти в городской бюджет.
-
Проголосовать “Против”. Они себе еще заработают.
Проголосовать можно по ссылке
.
Напомним, ранее Харьковский городской совет по инициативе Игоря Терехова поддержал
снижение арендных ставок на землю для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на местный бизнес.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости