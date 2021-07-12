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12.07.2021  16:58   

Бокс. Харьковчане - вице-чемпионы Европы (фото)

Харьковские боксеры завоевали награды континентального первенства.

Харьковские боксеры завоевали "серебро" и "бронзу" чемпионата Европы. Харьков спорт
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличные спортсмены успешно завершили свои выступления в составе  национальной сборной на юниорском чемпионате Европы по боксу в Тбилиси.
 
Харьковчане стали обладателями 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.
 
Ставший вице-чемпионом в категории до 60 кг. Богдан Челдык, на пути к финалу сначала досрочно завершил бой с итальянцем, а потом взял верх над спортсменамм из Армении и Литвы. Среди юниорок серебро досталось харьковчанке Валерии Мещеряковой в категории до 66 кг.
 
"Бронзу" взяли одноклубницы  ( БК Авангард/Хтз, тренера А. Улановски и Б. Мягких) Полина Мищенко и Мария Фонотова в категориях 57 кг и 63 кг.
 
Ещё два харьковских спортсмена Арсений Огиенко (в.к. 54 кг) и Александр Левченко (в.к 57 кг) завершили эти соревнования без медалей.
 
Напоминаем, ранее мы писали о том, что два боксеров-харьковчанина выступят на Олимпиаде в Токио.
 
Тэги:  бокс, вице-чемпион, харьков, чемпионат, европа
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