12.07.2021 16:58
Бокс. Харьковчане - вице-чемпионы Европы (фото)
Харьковские боксеры завоевали награды континентального первенства.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличные спортсмены успешно завершили свои выступления в составе национальной сборной на юниорском чемпионате Европы по боксу в Тбилиси.
Харьковчане стали обладателями 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.
Ставший вице-чемпионом в категории до 60 кг. Богдан Челдык, на пути к финалу сначала досрочно завершил бой с итальянцем, а потом взял верх над спортсменамм из Армении и Литвы. Среди юниорок серебро досталось харьковчанке Валерии Мещеряковой в категории до 66 кг.
"Бронзу" взяли одноклубницы ( БК Авангард/Хтз, тренера А. Улановски и Б. Мягких) Полина Мищенко и Мария Фонотова в категориях 57 кг и 63 кг.
Ещё два харьковских спортсмена Арсений Огиенко (в.к. 54 кг) и Александр Левченко (в.к 57 кг) завершили эти соревнования без медалей.
Напоминаем, ранее мы писали о том, что два боксеров-харьковчанина выступят
на Олимпиаде в Токио.
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