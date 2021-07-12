12.07.2021 18:12

#Сучасні_історії_Харкова: сад Шевченко прекрасен в любое время года (видео)

Одна из серий фильма Игоря Терехова #Сучасні_історії_Харкова посвящена любимому месту отдыха харьковчан, расположенному в самом сердце города.



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Сад Шевченко или сад фонтанов… У каждого харьковчанина обязательно найдется своя история, которая связана с этим местом. Кто-то здесь в юности прогуливал университетские занятия, кто-то здесь признался в любви свой второй половинке, ну а кто-то сюда проходит просто, чтобы отвлечься от городской суеты.

Сад был заложен в 1804 году Василием Назаровичем Каразиным – основателем Харьковского университета. Свое название он получил в 1935 году, когда в начале главной аллеи установили памятник Тарасу Шевченко. У харьковчан сад Шевченко неизменно ассоциируется с чем-то приятным. А после реконструкции он стал поводом для гордости за родной Харьков и тем местом, куда обязательно нужно привести гостей из других городов.

Сад Шевченко прекрасен в любое время года.Осенью и зимой в парке можно отдохнуть от повседневных дел за чашечкой кофе. Весной он украшается соцветием клумб, за которыми заботливо ухаживают работники “Зеленстроя”. Летом, в период отпусков и школьных каникул, харьковчане приходят в сад, чтобы посидеть в тени дубов, которым более 200 лет и насладиться брызгами удивительного светомузыкального фонтана. Если пробыть здесь до вечера, можно увидеть прекрасное представление в исполнении цветных струй фонтана под аккомпанемент классической музыки. Смотреть на эту красоту можно бесконечно долго!

Помимо памятника Шевченко, имя которого носит наш сад, здесь расположен еще один важный символ – огромный бронзовый мяч. Это культовое для харьковского футбола место. И нет никакого сомнения,что очень скоро харьковчане вновь будут здесь праздновать громкие победы любимой футбольной команды “Металлист”, которая возродилась в этом году.