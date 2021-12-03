03.12.2021 09:48 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 316 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 555 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 236 469 человек. Выздоровело 207 920 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 759 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 343 человек (в том числе 316 жителей города Харькова). 50 человек заболели в Чугуевском районе, 29 – в Изюмском, 48 – в Богодуховском, 43 – в Лозовском районе, 27 – в Красноградском, 15 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 декабря.