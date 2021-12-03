Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 316 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 555 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 236 469 человек. Выздоровело 207 920 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 759 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 343 человек (в том числе 316 жителей города Харькова). 50 человек заболели в Чугуевском районе, 29 – в Изюмском, 48 – в Богодуховском, 43 – в Лозовском районе, 27 – в Красноградском, 15 – в Купянском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 декабря.
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Звезды советуют по возможности не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил…
Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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