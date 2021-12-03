03.12.2021 09:30 Евгений Клочко
Часть Шевченковского и Киевского районов останутся без отопления и горячей воды 3 декабря
Теплоснабжение части домов Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 3 декабря до 2:00 4 декабря.
РЕДПОСТ
Об этом РЕДПОСТ
сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". В связи с благоприятными погодными условиями планируется провести ремонтные работы на магистральном трубопроводе в районе ул. Космической, 21-а.
В связи с этим будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в двух районах:
- в части Шевченковского района, на участке тепломагистрали ТМ-49, в ряде жилых домов, 3 детских садах, 3 школах, 4 лечебных заведениях, а также горячее водоснабжение в 61 жилом доме, 1 детском саду, 2 школах, 4 лечебных учреждениях на территории, ограниченной:
-
ул. Космической,
-
пр. Науки,
-
ул. Сумской,
-
ул. Авиационной,
-
пер. Фанинским,
-
ул. Культуры;
- в части Киевского района, на участке тепломагистрали ТМ-22, 29, в ряде жилых домов, 1 детском саду, 3 школах, 5 лечебных учреждениях, а также горячее водоснабжение в жилом доме, школах, лечебных учреждениях на территории, ограниченной:
-
ул. Алчевских,
-
пер. Дизайнерским,
-
ул. Веснина,
-
ул. Гаршина,
-
ул. Гиршмана,
-
пл. Свободы,
-
ул. Гуданова,
-
ул. Каразина,
-
ул. Костомаровской,
-
ул. Искусств,
-
пер. Каплуновским,
-
ул. Лермонтовской,
-
ул. Маяковского,
-
ул. Куликовской,
-
ул. Мироносицкой,
-
ул. Максимилиановской,
-
ул. Ярослава Мудрого,
-
ул. Пушкинской,
-
въездом Пушкинским,
-
ул. Студенческой,
-
ул. Сумской,
-
ул. Труфанова,
-
ул. Чайковской,
-
ул. Багалея,
-
ул. Чернышевской,
-
ул. Челюскинцев,
-
ул. Шевченко,
-
ул. Гастелло,
-
пер. Студенческим,
-
ул. 1 Мая,
-
пер. Марьяненко,
-
ул. Барабашова,
-
пер. Шевченковским,
-
ул. Казакевича.
На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением
, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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