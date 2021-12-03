03.12.2021 09:30 Евгений Клочко

Часть Шевченковского и Киевского районов останутся без отопления и горячей воды 3 декабря

Теплоснабжение части домов Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 3 декабря до 2:00 4 декабря.



РЕДПОСТ

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". В связи с благоприятными погодными условиями планируется провести ремонтные работы на магистральном трубопроводе в районе ул. Космической, 21-а.

В связи с этим будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в двух районах:

- в части Шевченковского района, на участке тепломагистрали ТМ-49, в ряде жилых домов, 3 детских садах, 3 школах, 4 лечебных заведениях, а также горячее водоснабжение в 61 жилом доме, 1 детском саду, 2 школах, 4 лечебных учреждениях на территории, ограниченной:

ул. Космической,

пр. Науки,

ул. Сумской,

ул. Авиационной,

пер. Фанинским,

ул. Культуры;

- в части Киевского района, на участке тепломагистрали ТМ-22, 29, в ряде жилых домов, 1 детском саду, 3 школах, 5 лечебных учреждениях, а также горячее водоснабжение в жилом доме, школах, лечебных учреждениях на территории, ограниченной:

ул. Алчевских,

пер. Дизайнерским,

ул. Веснина,

ул. Гаршина,

ул. Гиршмана,

пл. Свободы,

ул. Гуданова,

ул. Каразина,

ул. Костомаровской,

ул. Искусств,

пер. Каплуновским,

ул. Лермонтовской,

ул. Маяковского,

ул. Куликовской,

ул. Мироносицкой,

ул. Максимилиановской,

ул. Ярослава Мудрого,

ул. Пушкинской,

въездом Пушкинским,

ул. Студенческой,

ул. Сумской,

ул. Труфанова,

ул. Чайковской,

ул. Багалея,

ул. Чернышевской,

ул. Челюскинцев,

ул. Шевченко,

ул. Гастелло,

пер. Студенческим,

ул. 1 Мая,

пер. Марьяненко,

ул. Барабашова,

пер. Шевченковским,

ул. Казакевича.

На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».