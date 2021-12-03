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03.12.2021  09:30   Евгений Клочко

Часть Шевченковского и Киевского районов останутся без отопления и горячей воды 3 декабря

Теплоснабжение части домов Шевченковского и Киевского районов будет прекращено с 8:00 3 декабря до 2:00 4 декабря.


РЕДПОСТ
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". В связи с благоприятными погодными условиями планируется провести ремонтные работы на магистральном трубопроводе в районе ул. Космической, 21-а. 
 
В связи с этим будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в двух районах: 
 
- в части Шевченковского района, на участке тепломагистрали ТМ-49, в ряде жилых домов, 3 детских садах, 3 школах, 4 лечебных заведениях, а также горячее водоснабжение в 61 жилом доме, 1 детском саду, 2 школах, 4 лечебных учреждениях на территории, ограниченной:
  • ул. Космической,
  • пр. Науки,
  • ул. Сумской,
  • ул. Авиационной,
  • пер. Фанинским,
  • ул. Культуры;
 
- в части Киевского района,  на участке тепломагистрали ТМ-22, 29, в ряде жилых домов, 1 детском саду, 3 школах, 5 лечебных учреждениях, а также горячее водоснабжение в жилом доме, школах, лечебных учреждениях на территории, ограниченной:
  • ул. Алчевских,
  • пер. Дизайнерским,
  • ул. Веснина,
  • ул. Гаршина,
  • ул. Гиршмана,
  • пл. Свободы,
  • ул. Гуданова,
  • ул. Каразина,
  • ул. Костомаровской,
  • ул. Искусств,
  • пер. Каплуновским,
  • ул. Лермонтовской,
  • ул. Маяковского,
  • ул. Куликовской,
  • ул. Мироносицкой,
  • ул. Максимилиановской,
  • ул. Ярослава Мудрого,
  • ул. Пушкинской,
  • въездом Пушкинским,
  • ул. Студенческой,
  • ул. Сумской,
  • ул. Труфанова,
  • ул. Чайковской,
  • ул. Багалея,
  • ул. Чернышевской,
  • ул. Челюскинцев,
  • ул. Шевченко,
  • ул. Гастелло,
  • пер. Студенческим,
  • ул. 1 Мая,
  • пер. Марьяненко,
  • ул. Барабашова,
  • пер. Шевченковским,
  • ул. Казакевича.
 
На предприятии сообщили, что теплоснабжение возобновят сразу после окончания ремонтных работ.
 
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  отопление, харьков
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