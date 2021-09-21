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21.09.2021  11:33   Рита Парфенова

Наполняйте баклаги: в среду – отключения воды в трех районах Харькова (список адресов)

22 сентября 2021 года планово-предупредительные работы на водопроводных сетях пройдут в части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов Харькова.


vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 22 сентября до 12:00 23 сентября будет прекращено водоснабжение части домов Индустриального, Немышлянского и Слободского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал».

В указаный период предприятие будет проводить планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Воды не будет на следующих участках:

  • части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;
  • части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;
  • части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.

С полным списком адресов, где нет будет воды,  можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 21 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.



 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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