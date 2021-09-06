06.09.2021 13:17 Рита Парфенова

Платежеспособные харьковчане попались на удочку мошенников из сall-центра (фото)

Харьковские правоохранители разоблачили мошеннический сall-центр в Запорожье.

Деятельность мошеннического сall-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен пресекли харьковские полицейские под процессуальным руководством областногй прокуратуры. Об этом сообщает РЕДПОСТ псо ссылкой на правоохранительные структуры.

Так называемый «call-центр» организовал 32-летний житель Запорожья. В этом городе арендовалось помещение, где работали 15 человек. Они размещали в сети Интернет объявления о продаже товаров народного пользования, а после оплаты товаров связывались с покупателями от имени работников исполнительной службы, государственного казначейства или банков и сообщали о наличии несуществующих обременений на проведение купли-продажи товаров в конкретных продавцов.





Сфера деятельности мошенников распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В частности, установлено, что операторы «call-центр» завладели денежными средствами одного из потерпевших на сумму почти 700 тыс. грн после начальной покупки им оздоровительного пояса для лечения, отметили в облпрокуратуре.



По результатам обыска обнаружено и изъято более 1000 листов черновых записей, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и 5 банковских карточек. Также проверяются сведения о других пострадавших.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 13 лиц по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.



Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам и избрании в отношении них меры пресечения.



Кроме этого, решается вопрос о задержании организатора и его сообщников.

Ранее правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр в Харькове, в котором аферисты выдавали себя за сотрудников банков и «полицейских», выспрашивая у харьковчан данные о банковских счетах.